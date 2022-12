Peter gestand Liebe nach "Hochzeit auf ersten Blick"-Finale

Peter hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Bei Hochzeit auf den ersten Blick lernte der Polizeibeamte seine Ehefrau Jaqueline kennen und lieben. Schon direkt beim Blind Date vor dem Traualtar sprühten zwischen dem Paar die Funken. So war es im Finale der Show nicht verwunderlich, dass die beiden Teilnehmer sich für ihre Ehe entschieden. Wie Peter nun ausplauderte, machte er seiner Angetrauten nach der letzten Sendung sogar ein Liebesgeständnis.

In einem Instagram-Livestream verriet der 34-Jährige, dass er als Erstes seine Liebe gestanden hat. Doch wie kam es dazu? Laut dem Hobby-Fußballer sei das eigentlich gar nicht geplant gewesen – er habe sich lediglich darauf vorbereiten wollen, wie er reagieren wird, sollte Jaqueline ihm die magischen drei Worte sagen. "Und da habe ich mir etwas Eigenes überlegt [...]. Dadurch, dass mir das Jaqueline im Finale aber nicht vor der Kamera gesagt hat, waren wir dann später im Hotel und lagen noch im Bett. Dann sag ich so 'Schatz, ich hätte da noch was in dem Geschenk, das ich für dich habe, drin'", erzählte Peter. In den Deckel seiner Geschenkbox hatte er auf Portugiesisch "Ich liebe dich" geschrieben.

Doch auch wenn der Polizeibeamte als Erster das Liebesgeständnis abgelegt hatte, sei er nicht derjenige gewesen, der die Worte als Erstes ausgesprochen hat. "Ich habe es nicht gesagt, aber sie hat es dann erwidert. Also hat sie es zuerst gesagt", betonte der Bayer belustigt. Neben seiner Liebeserklärung hatten sich in seiner Geschenkbox auch ein Schlüssel zu seiner Wohnung und ein Schlüsselanhänger befunden.

Jaqueline und Peter

Jaqueline und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Jaqueline und Peter, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

