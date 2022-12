Streptokokken: Danniella Westbrook hatte fast Herzstillstand

Große Sorge um Danniella Westbrook (49)! Schon vor wenigen Tagen meldete sich die "EastEnders"-Darstellerin mit einem beunruhigenden Video bei ihren Fans. Darin wollte sie den Rat ihrer Follower einholen, weil sie angeblich immer wieder ohnmächtig geworden war und zählte noch mehr Beschwerden auf. Jetzt teilte die Britin den nächsten besorgniserregenden Clip: Danniella zeigte sich im Krankenhaus und berichtete, wie schlimm es um sie stand.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 49-Jährige ein Video, in dem sie in einem Krankenhauskittel im Bett zu sehen ist. Dazu schrieb Dannielle, dass sie eine konstante Körpertemperatur von 39,8 Grad Celsius und auch Streptokokken gehabt habe. In diesem Zuge bedankte sich der UK-Star auch bei dem Klinikpersonal, welches ihr Leben gerettet habe: "Ich war Stunden von einem Herzstillstand entfernt, meine Brust war so eng." Nun brauche sie strenge Bettruhe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dannielle ihre Gesundheit zu schaffen macht. Schon 2021 hatte sie eine Nasennebenhöhlenentzündung, die sich auf das gesamte Gesicht auszubreiten drohte. Im August hatte sich die Blondine wieder aus der Klinik gemeldet, hatte aber nicht verraten, weshalb sie dort behandelt worden war.

Getty Images Danniella Westbrook im März 2018

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

