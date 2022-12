Dieses "Bachelor in Paradise"-Paar hat am meisten Potenzial!

Wer hat Potenzial – auch außerhalb vom Paradies? Die aktuelle Staffel von Bachelor in Paradise neigt sich dem Ende zu. In der vergangenen Folge mussten die Singles eine Wahl treffen: Die nächste Rose, die sie verteilen oder annehmen, bedeutet, dass sie ihr Gegenüber ernsthaft kennenlernen wollen. Einige Kandidaten warfen daher das Handtuch. Doch vier Pärchen blieben noch in der Kuppelshow. Promiflash hat bei euch nachgeforscht: Welches "Bachelor in Paradise"-Paar passt für euch am besten zusammen?

In einer Promiflash-Umfrage war das Stimmungsbild ziemlich eindeutig: Von insgesamt 1.425 abgegebenen Votes stimmten ganze 864 und damit 60,6 Prozent der Teilnehmenden für Yasmin Vogt (24) und Alexander Golz (26)! Sie lernen sich zwar noch nicht allzu lange kennen – doch erste Küsse wurden bereits ausgetauscht. An zweiter Stelle sehen die Wähler Yannick Syperek und Mimi Gwozdz (28). 328 Personen und damit 23 Prozent wählten die beiden, die schon vor der Show einmal eine Liaison hatten.

Den dritten Platz in der Umfrage belegen Umut Tekin (25) und Jana-Maria Herz (30). Vor allem in den vergangenen Folgen zeigten die zwei, wie vernarrt sie ineinander sind – doch die Leser glauben da nicht wirklich dran. Nur 150 Stimmen und damit 10,5 Prozent sahen Paar-Potenzial in dem Ravensburger und der Spanierin. Zu guter Letzt belegen Christina Shakira (24) und Danilo Sellaro den vierten Platz. Nur 83 Leser und damit 5,8 Prozent glauben an die Liebe bei den beiden.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

RTL Mimi Gwozdz mit Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Umut Tekin bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Danilo Sellaro und Christina Shakira

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de