Filmfans aufgepasst! Schon im Jahr 2019 war Joker mit Joaquin Phoenix (47) in der Hauptrolle in den Kinos zu sehen und feierte Mega-Erfolge. Gleich elf Oscar-Nominierungen gab es für den Streifen – unter anderem als bester Film und für die beste Regie. In den Kategorien bester Hauptdarsteller und beste Filmmusik gab es sogar die Trophäe. Über ein Sequel wurde nach dieser Resonanz eifrig spekuliert – und tatsächlich: Der Regisseur bestätigte nun den zweiten "Joker"-Film!

Via Instagram teilte der Filmemacher Todd Phillips (51) zwei ganz besondere Fotos: Als erstes das Bild eines Drehbuchs, auf dem die Worte "Joker Folie à Deux, geschrieben von Scott Silver und Todd Phillips" zu lesen sind. Aus deren Feder stammte bereits das Skript des ersten Teils. Das zweite Bild dürfte die Fans ebenfalls erfreuen: Darauf ist Joaquin Phoenix, der in das Drehbuch vertieft ist, zu sehen. Es liegt also nahe, dass er wieder in die Rolle des Arthur Flecks schlüpft und damit den Joker mimt.

Schon bei den Dreharbeiten für den ersten Teil hatte der Hollywoodstar einiges auf sich genommen. Unter anderem nahm Joaquin etwa 24 Kilogramm für die Rolle des Psycho-Clowns ab. Die extremen Maßnahmen hatten auch Auswirkungen auf seine Psyche. "Man fängt wirklich an, verrückt zu werden, wenn man so viel Gewicht in so kurzer Zeit verliert", räumte er ein, als er 2020 bei den Filmfestspielen in Venedig sprach.

Joaquin Phoenix als "Joker"

Joaquin Phoenix in der Rolle als "Joker"

Joaquin Phoenix bei den Golden Globes in Beverly Hills im Januar 2020

