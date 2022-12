Knapper Lederrock: Khloé Kardashian zeigt trainierte Beine!

Khloé Kardashian (38) beweist mal wieder ihr Händchen für Fashion! Die Reality-TV-Bekanntheit legte erst vor wenigen Wochen einen Wow-Auftritt bei den CFDA-Awards hin. In einem hautengen Dress mit breitem Schlitz im Bauchbereich posierte sie selbstbewusst für die Fotografen. Und auch bei den People Choice Awards erregte sie mit ihrem auffälligen Look Aufmerksamkeit. Jetzt schmiss sich Khloé erneut so richtig in Schale!

Auf Bildern, die Hollywood Life vorliegen, posiert die Zweifach-Mama strahlend auf dem roten Teppich – und präsentierte vor allem eins: ihre trainierten Beine! Khloé trug einen knappen Lederrock, der ihrer schlanken Figur sehr schmeichelte. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Blazer, ebenfalls aus Leder und Handschuhe. Die blonde Mähne trug der Keeping up with the Kardashians-Star offen und in leichten Wellen.

Dass diese definierten Beine nicht von ungefähr kommen, macht Khloé immer wieder auf Social Media deutlich. Dort zeigt sie ihren Followern nämlich, wie hart sie für ihren Body trainiert. Nach einem kleinen Warm-up treibt sie schweren Kraftsport.

Getty Images Khloé Kardashian im November 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian bei Beyoncés Geburtstag, September 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2022

