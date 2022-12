Mutter Tina verrät: Das ist Twenty4tims größte Schwäche

Twenty4tims (22) Mama spricht über ihren Sohnemann! Der TikTok-Star schwimmt aktuell auf einer Erfolgswelle. Dieses Jahr brachte er seinen ersten Song mit dem Titel "Bling Bling" heraus. Mit seinem dritten Lied "Galaxie" landete er sogar auf Platz zwei der Charts. Twenty4tims Mama Tina kennt ihren Sohn in- und auswendig und arbeitet im Hintergrund für den Influencer. Jetzt verriet sie, woran ihr berühmtes Kind aber noch arbeiten müsse.

"Empathie ist seine größte Stärke und seine größte Schwäche. Er will es allen recht machen und vergisst sich dabei. Bis er was isst, sieht er zu, dass alle anderen was essen", erzählte Twenty4tim im Gespräch mit RTL. Tina wünscht sich, dass ihr Sohn öfter mal an sich selbst denkt und sich bewusst Auszeiten nimmt, um zur Ruhe zu kommen.

Kürzlich packte Twenty4tim auf Instagram aus, dass er enorm unter dem Hass leide, mit dem er nicht nur im Netz, sondern auch im realen Leben konfrontiert wird. "Ich habe in den letzten Monaten fast 26 Kilo zugenommen, bin fast wieder in meiner Essstörung gelandet", gab der 22-Jährige ehrlich zu. Auf eines kann sich Twenty4tim jedoch immer verlassen: seine Mutter. "Du bist genauso gut, wie du bist. Ich habe dich lieb bis zum Mond und zurück", schwärmte Tina auf Instagram von ihrem Sohn.

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Mutter Tina

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Webstar

Anzeige

Instagram / kampi.c Twenty4tim und seine Mutter Tina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de