Twenty4tim stürmt mit seinem neuen Song erneut die Charts!

Twenty4tim (22) schwimmt momentan auf einer Erfolgswelle! Der TikTok-Star hatte im April dieses Jahres seinen ersten Song "Bling Bling" veröffentlicht. Im Oktober war die zweite Single "Gönn Dir" auf den Markt erschienen. Mit der konnte der Influencer seinen ersten Nummer-eins-Hit feiern. Zwei Monate später hat er seine Fans nun zum Jahresende mit einem dritten Lied überrascht. Damit stürmt Tim derzeit die Charts!

"Hebe wieder ab, schwebe durch die Galaxie, schieße mich ins All, werd' getragen von mei'm Team, Hater geben Rückenwind, immer wenn ich flieg'", lautet der Text in Tims neuem Song mit dem Titel "Galaxie". Der 22-Jährige landete damit auf Platz zwei der Top 100, dicht hinter Mariah Careys Klassiker "All I Want For Christmas Is You".

Wie auch in seinen Vorgänger-Songs thematisiert Tim in "Galaxie" den Neid und Hate, den er in den sozialen Medien bereits ertragen musste. Dazu hatte der Musiker sich nach der Veröffentlichung von "Gönn Dir" auf Instagram geäußert, wo er verriet: "Allein die letzten Monate waren so hart, voller Hass und Bedrohungen." Er sei zu dem Zeitpunkt so froh gewesen, dass er sich nie habe unterkriegen lassen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2022

Getty Images Twenty4tim, TikToker

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im August 2022

