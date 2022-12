Nach Liebespleiten: Calvin Kleinen will eigene Dating-App

Calvin Kleinen (30) hat einfach kein Glück in der Liebe. Seit Jahren hangelt er sich nun schon von einem Dating-Format zum nächsten. Zuletzt nahm er bei Swipe, Match, Love? teil. In der Show ging es darum, bei einer Reise durch Europa möglichst viele Dates mittels Tinder und Co. zu ergattern. Doch die große Liebe fand der Reality-TV-Star auf diesem Wege nicht. Nun möchte Calvin seine eigene Dating-App an den Start bringen, wie er Promiflash verrät!

Da hat der 30-Jährige offenbar Blut geleckt. Denn Calvin hat Gefallen an Singlebörsen gefunden. "Ich finde Dating-Apps ganz geil", gibt er gegenüber Promiflash zu. Er sei so begeistert, dass er sogar gerne seine Eigene hätte! Damit könnte der Rapper vielleicht nicht nur selbst endlich die ganz große Liebe finden, sondern womöglich auch das ganz große Geschäft machen.

Obwohl sich nichts Ernstes aus seinen Dates bei "Swipe, Match, Love?" entwickelte, habe der ehemalige Das große Promi-Büßen-Kandidat dennoch seinen Spaß gehabt. "Es war supergeil", schwärmt Calvin. Er könne sich sogar vorstellen, noch einmal an dem Format teilzunehmen.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Juli 2018

Anzeige

Wie fändet ihr es, wenn Calvin eine eigene Dating-App herausbringt? Total cool! Bräuchte ich jetzt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de