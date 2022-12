Nach Song-Diebstahl: Lana Del Rey kündigt neues Album an

Darauf dürfen sich die Fans von Lana Del Rey (37) nun freuen! Die Sängerin gehört spätestens seit 2011 zu den erfolgreichsten Künstlern im Musikbusiness. Erst im vorherigen Jahr veröffentlichte die "Video Games"-Interpretin ihr Album "Blue Banisters" – kommendes Jahr soll bereits eine weitere Platte folgen. Außerdem gab es jetzt eine Überraschung von Lana – denn ihr Album hat bereits ein Veröffentlichungsdatum!

Auf Instagram gab Jack Antonoff (38), Lanas Produzent, das Veröffentlichungsdatum für das neunte Studioalbum der Sängerin bekannt und stellte den Titelsong "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" vor. Das Cover des Albums, welches am 10. März 2023 erscheinen soll, zeigt Lana auf einem Schwarz-Weiß-Bild. Auf diesem stützt sie ihr Gesicht mit der Hand und trägt süße Schleifen in ihrem Haar.

Vor der Fertigstellung des Albums kreuzte jedoch ein Diebstahl die Pläne der Bekanntheit. Lana enthüllte im Oktober, dass ihr Laptop, ihre Kameras und Festplatten aus ihrem Auto gestohlen wurden. Auf Instagram forderte sie ihre Follower auf, weder die geklaute Musik zu hören noch sich persönliche Fotos anzusehen.

Getty Images Lana Del Rey im Grammy Museum, 2019

Getty Images Lana Del Rey im Dezember 2021

Getty Images Lana del Rey, Sängerin

