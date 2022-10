Lana Del Reys unveröffentlichtes Buch und Songs gestohlen!

Ein Schock für Lana Del Rey (37)! Seit 2011 verzaubert die Singer-Songwriterin ihre Fans nun schon mit ihren melancholischen Liedern wie "Video Games" oder "Summertime Sadness". Sie gilt gar als eine der einflussreichsten Künstlerinnen des aktuellen Jahrhunderts und hat bereits viele neue Projekte in Planung. Die unveröffentlichten Songs und auch ein unfertiges Buch wurden Lana jetzt allerdings aus ihrem geparkten Auto gestohlen!

Auf Twitter setzte die Musikerin ihre Follower davon in Kenntnis, dass ihr Auto aufgebrochen wurde. Dabei seien drei Kameras, mehrere Festplatten und ihr Computer gestohlen worden. Auf diesen hätten sich unter anderem unveröffentlichte Songs sowie 200 Seiten des neuen Buches befunden, an dem sie derzeit schreibe. Für das Manuskript habe es keinen Cloud-Service gegeben, worüber Lana die Seiten hätte sichern können. "Ich habe das Buch, das ich verloren habe, geliebt und eine Menge Leidenschaft hineingesteckt", äußerte sich Lana betrübt in einem der Videos, die sie online postete.

Neben persönlichen Bildern der 37-Jährigen wäre es den Dieben zudem möglich, ihre neuen Songs zu veröffentlichen, was zum Teil auch geschehen sei. Eindringlich bat die "Born to die"-Sängerin ihre Fans, nicht nach den Veröffentlichungen zu suchen oder diese anzuhören. Die Situation sei für Lana definitiv eine Lehre, denn in Zukunft würde sie nichts mehr im Auto liegen lassen. Auch nicht nur für einen kleinen Moment.

Getty Images Lana Del Rey im Grammy Museum, 2019

Getty Images Lana Del Rey beim Benicassim International Music Festival 2019

Getty Images Lana Del Rey bei einer Pre-Grammy-Gala in Beverly Hills, Januar 2020

