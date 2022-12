Ohne Genehmigung? Harrys Doku zeigt Interview mit Diana (†)

Ignorierten Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry (38) die Wünsche von dessen Bruder William (40)? Vor wenigen Tagen erschien der erste Teil ihrer lange erwarteten Doku auf Netflix. Dass Harrys Bruder William nicht sonderlich begeistert über die mehrteilige Reihe sein soll, berichteten bereits mehrere Insider. Jetzt kommt es allerdings noch dicker: William soll verboten haben, ein Interview seiner verstorbenen Mutter Diana (✝36) in der Doku auszustrahlen!

Im ersten Teil der Doku werden Szenen aus dem polarisierenden Interview von Diana und Martin Bashir (59) gezeigt – gegen Williams Einverständnis: Das Filmmaterial gehört dem Sender BBC und der Prinz von Wales soll darum gebeten haben, es nicht mehr auszustrahlen. Eine Quelle des Senders enthüllte gegenüber Daily Mail zudem, dass das Material ohne ausdrückliche Erlaubnis vom Streamingdienst verwendet wurde.

Andere Quellen behaupten wiederum, dass die Verwendung des Interview-Materials legal ist – Netflix und BBC sollen eine "Fair-Dealing"-Vereinbarung getroffen haben: "Das gesamte Material in der Serie wurde entweder freigegeben oder von britischen/amerikanischen Rechtsberatern im Rahmen von Fair Dealing/Fair Use Copyright-Ausnahmen genehmigt", erklärte ein weiterer Insider gegenüber The Telegraph.

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz William in Nordirland, Oktober 2022

Getty Images Prince Harry und Prinz William

