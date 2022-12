Plötzlich getrennt: Hier turtelten Leonie Weiß und Léon noch

Vor zwei Wochen schien die Welt bei Leonie Weiß und Léon Hettwer noch in Ordnung gewesen zu sein. Die zwei Reality-TV-Bekanntheiten lernten sich bei Love Island kennen und lieben – und entschieden sich nach der Show dazu, weiterhin gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ihre Liebe war aber nicht für die Ewigkeit bestimmt: Die Beauty gab überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Dabei turtelten Leonie und Léon vor zwei Wochen noch im Urlaub...

Ende November teilten die zwei ein Video auf Instagram, auf dem sie auf einem Kreuzfahrtschiff zu sehen sind. In dem Clip lachen die beiden herzlich und schmachten sich verliebt an – von einer Beziehungskrise keine Spur. "Ihr seht so glücklich aus. Freut mich sehr für euch, dass ihr jetzt Zeit gemeinsam verbringen könnt", beobachtete auch eine Followerin.

Leonie war es, die die Trennung öffentlich gemacht hat. Was genau dazu geführt hatte, führte sie noch nicht konkret aus – deutete aber an: "Ein Mensch, der sich nach Zukunftsplänen und Commitment sehnt, findet seine Sicherheit nicht in einem Menschen, der eine Armlänge Abstand hält." Léon äußerte sich bislang noch nicht.

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

