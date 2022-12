Vor Hochzeit mit Prinz Harry: Meghan bekam Royal-Anleitung

Wie wurde Herzogin Meghan (41) in die königliche Familie eingeführt? Der einstige Suits-Star verlobte sich im Jahr 2017 mit Prinz Harry (38). Im Jahr darauf folgte die Hochzeit der beiden – und die US-Amerikanerin wurde endgültig Teil des innersten Kreises um die damalige Regentin Queen Elizabeth II. (✝96). In dieser Rolle schien Meghan nie wirklich angekommen zu sein. Dabei bekam sie anscheinend sogar eine Anleitung für ihr Dasein als Neu-Royal!

Wie die britische Zeitung The Sun jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtete, habe Meghan rund ein halbes Jahr vor ihrer Trauung mit Harry ein spezielles Dokument erhalten. Darin seien 30 Punkte enthalten gewesen, in denen die Regeln für Mitglieder des Königshauses detailliert aufgeführt worden seien. Dazu hätten etwa modische Hinweise gezählt, aber auch Infos über den Hofstaat der Queen und das öffentliche und kulturelle Leben im Vereinigten Königreich.

Meghan hatte immer wieder betont, wie unvorbereitet sie in ihr neues Leben als Royal geworfen worden sei. So gab sie an, nicht gewusst zu haben, wie ein Knicks funktioniert oder wie sie sich auf Events zu verhalten habe. Die Berichte über das Dokument widerlegen diese Aussagen nun offenbar.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Hochzeit

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. im Juni 2018

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

