Bald geht's weiter! "Die Geissens"-Staffel 21 wird aufregend

Demnächst heißt es endlich wieder "Rooobeeeert" im TV! Seit über zehn Jahren kann man das Luxusleben der Millionärsfamilie Geiss jetzt schon im Fernsehen verfolgen. In den vergangenen Staffeln sahen die Fans von Robert (58) und Carmen Geiss (57) ihre Töchter Shania (18) und Davina Geiss (19) aufwachsen, reisen – und natürlich jede Menge Geld verprassen. Und schon bald geht es weiter: Staffel 21 von "Die Geissens" startet im Januar!

Das gab der Sender RTL2 jetzt bekannt: Die neuen Folgen starten am 2. Januar. Doch worum wird sich die kommende Staffel drehen? Es wird royal, denn: Für die Geissens geht es nach London! Die Superreichen wollen auf den Pfaden von Prinzessin Kate (40) und Co. wandeln. Wobei die Töchter es wohl eher auf Prinz Harry (38) und Williams (40) wilde Partyzeiten abgesehen haben: "Mittlerweile sind Davina und Shania volljährig und machen das Londoner Nachtleben unsicher", heißt es in der Pressemitteilung.

Dass die Geiss-Töchter ganz schön erwachsen geworden sind, ist auch ihrer Fangemeinde nicht entgangen. Im Falle von Davina vermuten aber einige, dass sich ihr Aussehen zuletzt nicht bloß aufgrund ihres fortschreitenden Alters verändert hat: "Hat die Tochter eine Nasen-OP gehabt?", fragte eine Instagram-Userin verwundert unter einem Post im November. "Leider nicht mehr alles natürlich in ihrem Gesicht. Schade, und das schon in dem Alter", stimmte eine andere zu.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss

RTLZWEI Familie Geiss: Carmen, Shania Tyra, Davina Shakira und Robert

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss und ihre Tochter Davina, November 2022

