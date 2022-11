Stylish: So erwachsen zeigt sich Shania Tyra Geiss im Netz

Shania Tyra Geiss (18) ist mittlerweile zu einer jungen Dame geworden. Seit 2011 können die Zuschauer bei Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie immer wieder Einblicke in das Luxus-Leben der vierköpfigen Familie erhaschen. Über die Jahre konnten die Fans der in Monaco geborenen Beauty zudem quasi beim Älterwerden zusehen. Wie erwachsen Shania mittlerweile geworden ist, verdeutlichte sie nun mit einigen Bildern im Netz.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin jetzt einige Aufnahmen von sich, auf denen sie in einem kleinen Schwarzen posiert. Während Shania auf dem ersten Foto noch herzlich lacht, zeigt sie sich auf den anderen Bildern deutlich eleganter. So schaut sie auf einem der Schnappschüsse ernst in die Kamera, während sie sich auf dem anderen durch die Haare fährt – dabei ist die Blondine nur von hinten abgebildet. Auch die Ähnlichkeit zu ihrer Mama Carmen (57) ist kaum zu übersehen. Ihren Post betitelte sie schlicht mit den Worten: "Pure Glückseligkeit." In ihrer Story teilte Shania dann noch ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie nachdenklich vor der Skyline Dubais posiert.

Bei den Fans kamen die Eindrücke des Lebens der 18-Jährigen ebenfalls supergut an. So brachten viele User zum Ausdruck, wie toll und erwachsen Shania auf den Bildern doch aussehe. "Du bist so hübsch. Hab eine tolle Zeit", "Was für schöne Haare" oder: "Du siehst mega aus", lauteten nur einige begeisterte Kommentare.

Shania Geiss, Influencerin

Shania Geiss, Reality-TV-Darstellerin

Shania Geiss in Paris, 2022

