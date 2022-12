Den Tränen nah: Das bedeutet Jamie Lee Curtis Nüchternheit

Jamie Lee Curtis (64) geht offen mit ihrer früheren Alkohol- und Schmerztablettenabhängigkeit um. Über zehn Jahre lang hatte sie mit ihrer Sucht zu kämpfen. Inzwischen ist die Schauspielerin seit mehr als zwanzig Jahren trocken. Obwohl dieses Thema sehr heikel sein kann, ist der Hollywoodstar stolz auf seine Reise in ein neues Leben. So emotional wird Jamie, wenn es um ihre ehemalige Abhängigkeit geht!

"Nüchtern zu sein, wird mit Sicherheit zu einem Vermächtnis werden, denn damit wird dem ein Ende gesetzt, was seit Generationen ein Problem meiner biologischen Familie war", sprach Jamie ganz offen mit Variety. "Für mich ist Nüchternheit das Beste... Das Beste, was ich tun kann, ist nüchtern bleiben", fuhr sie fort. Während sie diese Worte ausspricht, bricht die Stimme der "Halloween"-Darstellerin – und sie zeigt sich gerührt von ihren eigenen Worten. Da Alkohol- und Drogensucht das Leben vieler Menschen kontrolliert und zerstört habe, stehe Nüchternheit für sie an erster Stelle.

Auf Instagram, wo ein Ausschnitt des Gesprächs veröffentlicht wurde, wird Jamie für diese ehrlichen Worte groß gefeiert. Selma Blair (50), die ebenfalls in der Vergangenheit mit einer Alkoholabhängigkeit zu kämpfen hatte, schreibt: "Die Wahrheit. Danke. Das Ausmaß von generationsübergreifendem Alkoholismus ist enorm." Auch ein anderer Nutzer bedankt sich für dieses offene Gespräch: "Vielen Dank dafür. Das haben viele von uns gebraucht, die jahrelang mit Alkoholsucht in der Familie zu kämpfen hatten."

Getty Images Jamie Lee Curtis, 2022

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

Action Press / SIPA PRESS Jamie Lee Curtis bei der Verleihung des Goldenen Löwen in Venedig, September 2021

