Dove Cameron nahm einen wichtigen Tipp von Selena Gomez an

Diesen Rat hat sie gerne angenommen. Dove Cameron (26) steht seit mittlerweile zehn Jahren für Disney vor der Kamera. Erst mal war sie in der Serie Shameless für zwei Episoden zu sehen, ihren Durchbruch hatte sie dann im Jahr 2013 mit der Serie "Liv und Maddie", in der sie die Hauptrolle Liv – Olivia Rooney – spielte. Kurz bevor sie bekannt wurde, traf sie sich mit Selena Gomez (30). Die Sängerin gab ihr einen Tipp, der für Dove sehr wichtig war.

"Sie gab mir einige Ratschläge, was ich nicht tun sollte, aber auch, was ich auf jeden Fall tun sollte", berichtete die "Vengeance"-Schauspielerin in einem Interview mit dem Magazin BuzzFeed. Nach dem Treffen habe sie Selena monatelang geschrieben, dass sie nicht wisse, was sie machen soll, bei Dingen, die sie noch nie gemacht habe. "Sei du selbst. Jeder will, dass du du selbst bist. Du wirst das schaffen", soll der Rat von Selena geheißen haben. Dove habe auf diesen Ratschlag gehört und fügte hinzu, dass dieser für sie sehr wichtig gewesen sei.

Mittlerweile ist sie schon fast ein alter Hase im Film-Business. Sie stand schon mit mehreren großen Bekanntheiten vor der Kamera, wie beispielsweise in der Komödie "Vengeance" mit Ashton Kutcher (44) oder in der Serie "The Lodge" mit Thomas Doherty (27).

Getty Images Dove Cameron, Sängerin

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2022

Getty Images Schauspielerin Dove Cameron bei den MTV VMAs 2021

