Drei Tage vor Rios Tod: FitnessOskar teilt letzte Aufnahmen

FitnessOskar und Mandy geben noch mal ganz intime Einblicke. Die Influencer wurden im Sommer dieses Jahres Eltern. Doch ihr Söhnchen Rio kam mit einer Autoimmunerkrankung zur Welt. Eigentlich sollte eine Stammzellentransplantation den Kleinen retten. Jedoch verstarb das Baby am 10. Dezember. Mit ihrer Trauer gehen die Netz-Stars sehr offen um. Nun teilte FitnessOskar ein emotionales Video von den letzten Tagen mit seinem Sohn Rio.

Auf YouTube postete das Fitness-Paar Eindrücke von ihren letzten Momenten mit Rio. So erzählte Mandy noch von der Stammzellentransplantation ihres Sohnes in dem Video: "Er bekommt einfach ein neues Immunsystem, eine zweite Chance auf ein zweites Leben." Mit ihrem Content wollen sie auf die Erkrankung und auf die Spenden aufmerksam machen. Daraufhin sah man Oskar, wie er die letzte Zeit mit Rio im Krankenhaus verbracht hat. "Dann hat er meine Stimme gehört und hat sich beruhigt. Er kennt meine Stimme noch, ich freue mich so", zeigte er sich emotional auf den Aufnahmen.

Der Tod des Säuglings kam überraschend, wie FitnessOskar und seine Partnerin bereits im Netz mitteilten. Was genau passiert ist, werde wohl noch eine Autopsie klären. Die Fans stehen den trauernden Eltern bei und bewundern ihre Stärke.

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar mit seinem Sohn Rio und Mandy

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar mit seiner Ehefrau Mandy

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und seine Partnerin Mandy im Dezember 2022

