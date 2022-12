First Look: So sieht Jessi Haller bei zweiter Hochzeit aus!

Jessica (32) und Johannes Haller (34) haben es schon wieder getan! Die einstige Bachelorette und ihr Finalist fanden nicht in der Show, sondern erst im wahren Leben ihr großes Liebesglück. Dieses feierten die TV-Stars schon bei einer romantischen Winterhochzeit vor einem Jahr. Jetzt gaben sie sich ein zweites Mal das Jawort in Dubai. So schön sieht Jessi bei ihrer zweiten Trauung aus!

Auf Instagram teilten sie bereits ein paar Eindrücke von ihrem besonderen Tag. Nun postete das Ehepaar aber einen ganz besonderen Moment – ihren First Look. Der Clip zeigt, wie Jessi ihren Johannes überrascht und der Unternehmer seine Braut zum ersten Mal in ihrem pompösen Kleid sieht. Total happy strahlen sie sich an. Dem Influencer scheint seine Braut also zu gefallen.

Auch bei ihren Fans kommt der Traum in Weiß und Glitzer gut an, wie die Kommentare zeigen. Jessi entschied sich für ein trägerloses Kleid, welches von oben bis unten funkelt. Den Look komplettiert sie mit einer voluminösen Frisur. Mitten in der Wüste sticht die Beauty mit ihrem Dress total heraus.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica und Johannes Haller bei ihrer Hochzeit 2021

Instagram / jessica_haller Jessica Haller bei ihrer zweiten Hochzeit

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller bei ihrer zweiten Hochzeit, 2022

