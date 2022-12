Hochzeitsdetails verraten: Bekommt Olly Murs jetzt Ärger?

Hängt der Haussegen bei Olly Murs (38) und seiner Verlobten Amelia Tank jetzt etwa schief? Im Juni verkündete der Sänger überglücklich, dass er nach rund drei Jahren Beziehung mit seiner Liebsten verlobt ist. Seitdem lässt es sich der Musiker nicht nehmen, immer wieder über seine bevorstehende Hochzeit zu sprechen. Doch das scheint seiner Verlobten so gar nicht zu passen. Wie Olly nun verriet, könnte er nach seiner jüngsten Plauderei ganz schön Ärger mit Amelia bekommen.

In der "Graham Norton Show" gab der 38-Jährige wieder mal die ein oder andere Information zu seiner Hochzeitsfeier preis. So erzählte der "Troublemaker"-Interpret unter anderem, wann die Trauung stattfinden soll. "Sie wird im nächsten Sommer sein, etwa im Juni oder Juli", plauderte er aus und erwähnte, dass seine Verlobte seine Offenheit bei dem Thema nicht gutheißt. "Sie wird mich umbringen, weil ich es dir sage. Ich habe einen Trauzeugen, aber ich habe es ihm noch nicht gesagt", ließ er den Moderator wissen.

Im September verriet Olly im Interview mit Daily Mail bereits, in welchem Rahmen die Feierlichkeiten stattfinden könnten. "Ich möchte gar nicht so eine große Hochzeit. Ich möchte es eher privat halten – nur Familie und enge Freunde, aber wir werden sehen, was passiert", erzählte der Sänger.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs, Juni 2021

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Getty Images Olly Murs, britischer Sänger

