Für Olly Murs zu "stressig": Seine Verlobte plant Hochzeit!

Olly Murs (38) und Amelia Tank fiebern ihrer Hochzeit entgegen! Der britische Musiker und die Bodybuilderin entschieden vor über einem Jahr, dass sie den Rest ihres Lebens zusammen verbringen wollen: Das Paar hat sich im Juni 2021 im Rahmen eines romantischen Tages am Strand verlobt. Seither freuen sich der "Troublemaker"-Sänger und die Fitness-Liebhaberin auf ihre Hochzeit. Doch die Planung des großen Tages muss Ollys Verlobte Amelia übernehmen – für den Musiker sind die Vorbereitungen zu stressig!

Im Interview mit Evening Standard betonte Olly jetzt, dass die Planung der Trauung für ihn ziemlich "stressig" sei – aus diesem Grund habe seine Verlobte Amelia das Projekt in die Hand genommen. "Sie macht das alles mit Bravour und genießt es wirklich", schwärmte der Bräutigam in spe und erklärte genauer: "Ich unterschreibe im Grunde nur Schecks, Zahlungen und Rechnungen."

In einem Bereich hat sich Olly dann aber doch eingebracht – und zwar bei der Planung des Hochzeittanzes! Die romantische Performance vor den Gästen sei laut dem Musiker bereits in trockenen Tüchern. "Wir haben schon einen Song ausgesucht und wissen, was wir tun werden", verdeutlichte er.

Getty Images Olly Murs im Jahr 2018

Instagram / tankintraining Olly Murs und Amelia Tank im Juni 2022

Getty Images "Troblemaker"-Interpret Olly Murs im November 2018 in London

