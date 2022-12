Kaum Kontakt: Darum pflegt Katy Karrenbauer ihren Vater

Katy Karrenbauer (59) spricht Klartext. Der "Frauenknast"-Star ist in der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother kurz vor dem Finale ausgeschieden. Die Schauspielerin hatte vorher im Container allerdings viel über sich preisgegeben. Sie offenbarte zum Beispiel, dass sie jahrelang kaum Kontakt zu ihrem Vater hatte, bis sie ihrer Stiefmutter am Sterbebett versprach, sich um ihren an Demenz erkrankten Papa zu kümmern. Jetzt erklärt Katy, warum sie sich dieser Aufgabe stellt.

Während "Promi Big Brother" sorgte die Duisburgerin sich sehr um ihren Vater, den sie seit circa vier Jahren fast täglich besucht. Gegenüber BZ erinnerte Katy sich: "Ich dachte immer, dass ich ihm keine Träne nachweinen würde." Schließlich habe sie fast 50 Jahre kaum Kontakt mit ihm gehabt. Das habe sich allerdings geändert. "Nun hole ich ein Stück von dem nach, was wir als Vater und Tochter versäumt haben, und wir genießen es beide sehr. [...] Er ist ja trotz allem mein Vater", führte sie weiter aus.

Ihre Erfahrungen mit der Krankheit ihres Vaters hat die 59-Jährige niedergeschrieben. "Ich habe ein Buch geschrieben, wie mein Vater und ich durch seine Demenz zusammengekommen sind", erzählte Katy im Interview mit Promiflash. Das Buch heißt "Ich wollte einen Hund – jetzt hab ich einen Vater: Wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen".

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Katy Karrenbauer in Düsseldorf

Katy Karrenbauer im Juli 2019 in Berlin

