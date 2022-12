Mariah Carey verrät: Ihre Kinder sind "kreative Genies"

Mariah Carey (53) schwärmt von ihren Zwillingen! Nach acht Jahren Ehe ließ sich die Sängerin im Jahr 2014 von ihrem heutigen Ex-Mann Nick Cannon (42) scheiden. Aus der Ehe gingen die Zwillinge Monroe Cannon (11) und Moroccan Cannon (11) hervor. Immer wieder teilt die Diva über die sozialen Netzwerke Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Kindern. Nun sprach sie über ihre Sprösslinge und über deren große Talente.

Die "All I Want For Christmas"- Interpretin verriet gegenüber E! News, dass sie möglicherweise ihr musikalisches Talent an ihre Zwillinge weitergegeben habe. Ihr Sohn Moroccan sei für die Musikerin ein "technisches Genie" und sie werde ihn bei allem unterstützen, was er macht. Auch ihre Tochter Monroe sei für Mariah eine sehr talentierte Nachwuchsmusikerin. "Er und Roe sind beide so kreative Genies! Ehrlich, ihr Ton, wenn sie singen, ist so schön, und ich bin so dankbar, dass sie das von mir geerbt haben", verriet sie. Die zweifache Mutter ist gespannt auf die Zukunft ihres Nachwuchses und fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was und wer sie einmal werden!"

Neben der Musik scheint sich ihr Töchterchen auch für die Modewelt zu interessieren. Vergangenes Jahr hat die Elfjährige ihr Model-Debüt gefeiert. Für das Label "OshKosh B’gosh" modelte sie im Rahmen einer Videokampagne. Selbstbewusst wie ihre Mama posierte und sprach sie dabei in die Kamera.

Getty Images Mariah Carey und Nick Cannon mit ihren Kindern Monroe und Moroccan

Getty Images Mariah Carey mit ihren Kindern Moroccan und Monroe Cannon bei der Enola Holmes 2 Premiere

Instagram / mariahcarey Sängerin Mariah Carey mit ihren Kindern

