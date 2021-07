Mariah Careys (51) Tochter sucht genau wie ihre berühmte Mama das Rampenlicht! Die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin und ihr Ex-Mann Nick Cannon (40) haben zwei gemeinsame Kinder: die Zwillinge Monroe (10) und Moroccan Scott (10). Die Geschwister sind unzertrennlich und inzwischen beide schon richtig groß geworden – Monroe hat jetzt sogar ihren ersten Modeljob an Land gezogen!

Für das Label OshKosh B’gosh modelte Monroe das erste Mal – in der Videokampagne, die unter anderem auf YouTube zu sehen ist, wurde mehr als deutlich, dass die kleine Beauty den formvollendeten Auftritt genauso gut wie ihre Eltern beherrscht – in Sachen Posing kommt der Lockenkopf offenbar ganz nach der Mama. In dem Clip spielt Monroe ihre Mutter in jungen Jahren. "Eines Tages wird alles anders sein. Die Melodien, die in meinem Kopf herumschwirren – eines Tages werden sie in den Charts ganz oben sein", mimt die Zehnjährige Mariah in dem Video.

Auch Mariah selbst startete damals in jungen Jahren durch – bereits als Kind baute die Gewinnerin mehrerer Grammy Awards ihr Gesangstalent aus und brachte schon als Teenager ihre Karriere als Sängerin ins Rollen.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey (r.) mit ihrer Tochter Monroe

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihre Kids Morrocan und Monroe an Ostern 2020

SIPA PRESS / ActionPress Mariah Carey und Nick Cannon, 2014

