Sarah Jessica Parker strahlt mit Familie auf dem Red Carpet

Über diesen seltenen Anblick haben sich die Fans sicherlich sehr gefreut! Sarah Jessica Parker (57) hat mit ihrem Mann Matthew Broderick (60) drei Kinder: Sohn James (20) und die Zwillinge Tabitha (13) und Marion (13). In den vergangenen Jahren hielten die Eheleute ihren Familienalltag aber ziemlich privat und man bekam ihren Nachwuchs kaum zu Gesicht. Seit einigen Monaten besuchen die fünf aber immer mehr Veranstaltungen gemeinsam – so auch jetzt: Sarah strahlte auf dem Red Carpet mit ihren Liebsten um die Wette!

Am Sonntag waren der Sex and the City-Star und seine Familie zu Gast bei der "Some Like It Hot"-Premiere im Shubert Theatre in New York. Für ihren Auftritt schmissen sich die Schauspielerin und ihre Angehörigen richtig in Schale: Sarah trug ein dunkelblaues Kleid und kombinierte dazu einen weißen Mantel, Perlenketten und High Heels. Matthew entschied sich für einen schwarzen Rollkragenpullover und einen blau-karierten Blazer, während sein Sohn auf einen Anzug setzte. Die Twins trugen genau wie ihre Mutter Kleider – und schienen das Rampenlicht sehr zu genießen.

Neben Sarah und ihren Liebsten besuchten auch viele weitere Promis die Premiere. You-Darsteller John Stamos (59) erschien beispielsweise in Begleitung seiner Frau Caitlin McHugh (36). Schauspielerin Uma Thurman (52) brachte ebenfalls familiäre Unterstützung mit. Sie genoss den Abend zusammen mit ihrer Tochter Luna.

Getty Images Sarah Jessica Parker, "Sex and the City"-Star

Getty Images Sarah Jessica Parker mit ihrer Familie bei der "Some Like It Hot"-Premiere in New York

Getty Images Caitlin McHugh und John Stamos auf der "Some Like It Hot"-Premiere, Dezember 2022

