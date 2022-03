Solche Einblicke bekommen die Fans von Sarah Jessica Parker (57) nur äußert selten! Die Sex and the City-Darstellerin ist schon seit rund 25 Jahren mit ihrem Mann Matthew Broderick (60) verheiratet. 2002 durften das Paar dann seinen Sohn James (19) auf der Welt begrüßen – und 2009 folgten die Zwillinge Tabitha (12) und Marion (12). Doch ihre Kids hält die Schauspielerin weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt posierten James, Tabitha und Marion aber auf dem roten Teppich für die Fotografen!

Auf neuen Bildern, die während der Premiere des Broadway-Stücks "Plaza Suite" in New York City entstanden sind, strahlen Sarah Jessicas Kinder auf dem Red Carpet um die Wette: Auf den Schnappschüssen stellen sich James, Tabitha und Marion dem Blitzlichtgewitter – und dabei wird deutlich, wie groß die drei inzwischen geworden sind. Genau wie die Erwachsenen warfen sich auch die Teenager in schicker Abendgarderobe in Pose.

Doch auch für Sarah Jessica und Matthew war dieser Abend ein ganz besonderer – das Paar stand nämlich im Rahmen der Premiere erstmals vor einem großen Publikum gemeinsam auf der Bühne: Die beiden Schauspieler verkörpern in dem Theaterstück "Plaza Suite" drei verschiedene Liebespaare.

Getty Images Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "Plaza Suite"

ActionPress Marion, James und Tabitha, Sarah Jessica Parkers Kinder

Getty Images Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker und James Wilkie Broderick auf der "And Just Like That"-Prem

