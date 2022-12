Schwangere Anna Maria Damm dachte, sie bekommt einen Jungen!

Für Anna Maria Damm (26) war die Gender-Reveal-Party eine Riesenüberraschung! Im November gaben die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Julian Gutjahr (26) bekannt, dass sie nach ihrer Tochter Eliana wieder Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen verkündeten die Turteltauben daraufhin im Rahmen einer Babyparty, dass sie sich wieder über ein Mädchen freuen dürfen. Tatsächlich hat Anna damit aber überhaupt nicht gerechnet: Sie dachte, sie bekommt einen Jungen!

"Als wir das Geschlecht erfahren haben, waren wir beide so verwirrt", gab die 26-Jährige nun in ihrem neuesten YouTube-Vlog preis und fügte hinzu: "Weil bei Eliana damals habe ich selbst geträumt, was für ein Geschlecht ich bekomme und dann hat es ja auch gestimmt." Dieses Mal habe Anna einen Traum gehabt, in dem sie nach der Entbindung einen kleinen Sohn im Arm hielt. "Deswegen war ich der festen Überzeugung, dass es ein Junge wird", gab sie ehrlich zu.

Enttäuscht seien die Influencerin und ihr Partner deshalb aber nicht. "Grundsätzlich ist es natürlich scheißegal, wirklich", versicherte Anna in ihrem Video. Sie sei einfach glücklich, dass sie nach ihren Fehlgeburten nun wieder schwanger sei und freue sich sehr darauf, bald ein weiteres Kind auf der Welt willkommen heißen zu dürfen.

