Schwere Verbrennungen: Jay Leno spricht erstmals über Unfall

Jay Leno (72) erinnert sich zurück. Mitte November machten besorgniserregende Neuigkeiten über den Moderator die Runde: Aufgrund eines Autobrands erlitt der Komiker schwere Verbrennungen. Diese hinterließen Brandnarben im Gesicht und auf dem Körper des gebürtigen New Yorkers. Dennoch scheint es ihm inzwischen wieder besser zu gehen. Nun sprach Jay erstmals seit dem folgenschweren Brand über das tragische Ereignis – und das mit einer Menge Humor.

"Eigentlich war es ein Unfall, das ist alles. Jeder, der regelmäßig mit seinen Händen arbeitet, wird irgendwann einen Unfall haben", schrieb der 72-Jährige in seiner Kolumne für das Wall Street Journal. Seiner Meinung nach gebe es bei allem, was man tue, ein gewisses Risiko. Sein Schicksal nimmt der TV-Star mit Humor. "Acht Tage später hatte ich ein brandneues Gesicht und es ist besser als das, was vorher da war", scherzte Jay.

Für den Moderator sei es wichtig, sich nicht von dem Unfall herunterziehen zu lassen und Stärke zu zeigen. "Es gibt nichts Schlimmeres als weinerliche Berühmtheiten. Wenn man Witze darüber macht, lachen die Leute mit", stellte er klar. Daher zog es den Comedian auch schon wieder auf die Bühne, wo er eine Stand-up-Comedyshow abhielt.

Anzeige

Getty Images Jay Leno, Moderator

Anzeige

Getty Images Jay Leno, Komiker

Anzeige

Getty Images Jay Leno, Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de