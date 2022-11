Sechs Tage nach Klinik-Entlassung: Jay Leno wieder auf Bühne

Jay Leno (72) feiert sechs Tage nach seiner Entlassung ein kleines Bühnen-Comeback! Vor wenigen Wochen machten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Während der Autoliebhaber in seiner Garage an einem Fahrzeug herumschraubte, entfachte ein Brand und Jay erlitt schwere Verbrennungen. Doch bereits während seines neuntägigen Krankenhausaufenthalts machte der ehemalige "The Tonight Show"-Moderator deutlich, dass er bald wieder für seine Fans da sein möchte. Jetzt stand Jay erstmals nach seinem Unfall wieder auf der Bühne!

Wie Mail Online jetzt berichtete, war Jays erster Auftritt am Sonntag ein voller Erfolg: Vor einem ausverkauften Publikum stand der "Jay Leno's Garage"-Star gut gelaunt auf der Bühne des Comedy & Magic Club und gab seine lustigsten Witze zum Besten – wobei er sich hauptsächlich über sich selbst lustig machte und seinen Unfall auf die leichte Schulter nahm. Aber auch vor der Location wurde deutlich, wie sehr die Fans die Rückkehr des Komikers herbeisehnten: Als Jay gemeinsam mit seiner Frau Mavis vorfuhr, bildete sich bereits eine lange Schlange auf dem Bürgersteig.

In der vergangenen Woche bestätigte der 72-Jährige selbst, dass er in dem Club in Hermosa Beach auftreten würde: "[Ich] halte durch. Alles ist in Ordnung", betonte Jay zudem gegenüber Page Six. Im Dezember soll er für drei weitere Auftritte im Comedy & Magic Club auf der Bühne stehen.

Getty Images Jay Leno im August 2022

Backgrid / ActionPress Jay Leno und seine Frau Mavis

Backgrid / ActionPress Jay Leno, Moderator

