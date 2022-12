Zoe Saldana ist genervt von der Geheimnistuerei von Marvel

Zoe Saldana (44) ist es allmählich leid. Die Schauspielerin ist unter anderem bekannt für ihre Rollen in den Filmhits Avatar und Fluch der Karibik, aber auch für die der Gamora in Marvels Guardians of the Galaxy. Dass das Unternehmen mit allen Mitteln verhindern möchte, dass frühzeitig Spoiler zu dessen neusten Projekten im Netz kursieren, ist bekannt. Zoe hat von dieser Geheimnistuerei jedoch allmählich die Nase voll!

"Es kann manchmal nervig sein", gibt die 44-Jährige gegenüber InStyle bezüglich der strengen Geheimhaltungsstrategie der Produktionsfirma zu. Denn die gehe teilweise so weit, dass die Darsteller ein Skript erst wenige Stunden vor dem Dreh bekommen. "Das ist nicht so cool, da man es sich einprägen, vorbereiten und recherchieren muss. Und manchmal nehme ich das einfach zu ernst", verrät der Star Trek-Star zudem.

Vor wenigen Monaten hatte Zoe ein Video auf Instagram gepostet, in dem sie in ihrem Gamora-Make-up durch einen Marvel-Ordner blättert. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen der Firma hatte die Schauspielerin das Video jedoch runternehmen müssen. Bei dem erneuten Hochladen des Posts hat sie die Dokumente unkenntlich gemacht.

Zoe Saldana, Schauspielerin

Zoe Saldana, 2022

Zoe Saldana, Schauspielerin

