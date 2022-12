Lottie Moss behauptet: Schwester Kate war nicht für sie da!

Lottie Moss (24) verteilt einen Seitenhieb gegen ihre berühmte Schwester! Kate Moss (48) wurde schon im Jahr 1988 von einer Modelagentin entdeckt und startete danach eine steile Karriere. Sie warb für große Marken wie Calvin Klein oder auch Yves Saint Laurent. Ihre jüngere Halbschwester Lottie schlug hingegen einen anderen Weg ein. Sie ist seit über zwei Jahren auf der Onlineplattform OnlyFans erfolgreich und verkauft dort sexy Bilder und auch ihre Unterwäsche. Auf Unterstützung von Kate konnte Lottie bei ihrem Werdegang aber wohl nicht zählen...

In einem Instagram-Beitrag schrieb die 24-Jährige über ihre anfängliche Modelzeit und darüber, stets unter Beobachtung zu stehen: "Ich weiß, dass es für die Leute schwer zu verstehen ist, aber schon in jungen Jahren in einer giftigen Branche zu sein, hat mich wirklich sehr mitgenommen." Lottie sei bewusst, dass sie sehr privilegiert sei, weil sie eine berühmte Schwester hat. "Aber ob du es glaubst oder nicht, diese Person hat mich nie wirklich unterstützt", schrieb die Britin über Kate. Ihre Eltern hingegen seien immer großartig gewesen, hätten aber nie nachempfinden können, was sie durchmache.

"Ich war so ziemlich auf mich allein gestellt, also musste ich mich selbst durchschlagen und das Beste daraus machen", betonte Lottie. Das habe sie ihrer Meinung nach auch gemacht. In Kates Fußstapfen wollte die Blondine letztendlich doch nicht treten. "Das Modeln war nichts für mich und hatte seine Höhen und Tiefen, aber ich habe das Gefühl, dass ich dadurch einige erstaunliche Menschen kennengelernt habe", fasste sie zusammen.

Getty Images Lottie und Kate Moss 2014 in London

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Schwester von Kate Moss

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model

