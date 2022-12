Mordfall Takeoff: Das fordert der Verdächtige vom Gericht!

Dem Hauptbeschuldigten im Mordfall Takeoff (✝28) geht offenbar das Geld aus! Der Migos-Rapper Takeoff war am 1. November gemeinsam mit seinem Kollegen Quavo (31) in einer Bowlingbahn in Houston in einen Streit geraten und dabei erschossen worden. Am 1. Dezember wurde dann endlich ein Verdächtiger, der 33-jährige Patrick Clark, festgenommen und angeklagt. Der Beschuldigte stellt nun eine Forderung an das Gericht!

Wie MailOnline berichtet, hat das Gericht die Kaution auf umgerechnet zwei Millionen Euro festgesetzt, damit Patrick bis zur Hauptverhandlung auf freiem Fuß bleiben kann. Der soll aber jetzt um eine Reduzierung der Kaution auf 100.000 Euro gebeten haben. Denn seine Familie habe ihr ganzes Geld in seinen Anwalt gesteckt und das sei mittlerweile aufgebraucht. Er werde bei seinen Eltern leben und alle vom Gericht angeordneten Maßnahmen, wie zum Beispiel Ausgangssperren und Fußfesseln tragen, befolgen. Dem Antrag soll angeblich bereits stattgegeben worden sein.

Die Trauer um den Tod von Takeoff ist im Netz nach wie vor groß. Vor allem sein Cousin Offset (30) teilt seine Emotionen mit den Fans. Der Mann von Cardi B (30) forderte seine Community Anfang Dezember auf Instagram dazu auf: "Bitte postet nur über Takeoff, wenn er in einem guten Licht dargestellt wird!" Laut TMZ könnte der "Pure Water"-Interpret mit seiner Bitte auf die angebliche Schlammschlacht von Takeoffs Eltern um dessen Nachlass anspielen.

Anzeige

Getty Images Rapper Takeoff im September 2022

Anzeige

Getty Images Rapper Takeoff bei den Global Citizen Live, Los Angeles

Anzeige

Getty Images Rapper Offset im September 2019 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de