Patrick in Schutz genommen: Bereut es Antonia Hemmer etwa?

War die Trennung von Patrick Romer (27) letztlich doch das Richtige für Antonia Hemmer (22)? Mitte November bestätigten die Bauer sucht Frau-Stars ihr Liebes-Aus. Viele Fans waren nach Bekanntwerden dieser Nachricht total erleichtert. Kein Wunder, schließlich hatte sich der Rinderzüchter im Sommerhaus ziemlich respektlos gegenüber seiner Partnerin verhalten. Antonia nahm Patrick damals zwar in Schutz, doch mittlerweile scheint sie das zu bereuen...

Auf TikTok veröffentlichte die 22-Jährige nun ein Video, in dem sie zunächst in die Kamera lächelt. "Ich habe dich vor jedem verteidigt", betitelte Antonia die Aufnahme und fasste sich passend dazu genervt an den Kopf, als würde sie ihr Verhalten bereuen. Die Follower waren sich natürlich sicher, dass sie damit Patrick meinen muss. "Wir haben alle auf den Moment gewartet" und: "Ich liebe es, eine Frau zu sehen, die es verstanden hat", schrieben nur zwei von vielen Usern in der Kommentarspalte unter dem Clip.

Ende November hatte die Influencerin zuletzt durchblicken lassen, dass sie noch nicht über ihren Ex hinweg sei. Als ein Supporter von ihr wissen wollte, ob sie schon bereit für eine neue Partnerschaft sei, meinte Antonia: "Das dauert noch... Aber wer weiß, sag niemals nie, vielleicht treffe ich morgen den Traumprinzen an der Wursttheke."

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star

