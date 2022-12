Stylishes Duo: Lily Collins turtelt mit Charlie in New York

Lily Collins (33) und Charlie McDowell (39) sind zuckersüß zusammen! Im September vergangenen Jahres hatte sich das Paar das Jawort gegeben. Seitdem wirken sie verliebt wie eh und je. Das machen die Schauspielerin und der Regisseur immer wieder auf Events und in den sozialen Netzwerken deutlich. Doch manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte – wie auch jetzt bei einem entspannten Spaziergang der beiden!

Die Eheleute wurden am 12. Dezember während eines Spaziergangs durch New York von Paparazzi abgelichtet. Die Emily in Paris-Darstellerin hat sich für den Gang in die Kälte einen karminroten Mantel übergezogen, der farblich perfekt zu ihren roten Lippen passte. Ihr Gatte wählte einen eleganten, braunen Mantel aus. Bei der Farbe der Handschuhe setzten beide auf ein schlichtes Schwarz. Himmlisch verliebt tauschten sie immer wieder intensive Blicke aus.

Im Interview mit Porter kam die 33-Jährige kürzlich nicht aus dem Schwärmen über ihren Gatten heraus. So verriet die Beauty: "Als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, ermutigte er mich, darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich brauche." Das sei für Lily ein unglaublich bewegender Moment gewesen.

ActionPress Lily Collins und Charlie McDowell im Dezember 2022

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell im Oktober 2022

Getty Images Lily Collins im April 2022

