"Ermutigt mich": Lily Collins gibt Einblicke in ihr Eheleben

Lily Collins (33) scheint mit Charlie McDowell (39) wirklich den Mann ihrer Träume gefunden zu haben. Im September 2021 traten die Schauspielerin und der Filmregisseur gemeinsam vor den Traualtar. Wie verliebt die Britin in ihren Ehemann ist, macht sie auch immer wieder bei Events oder im Netz deutlich. Anlässlich seines 39. Geburtstags widmete sie ihm beispielsweise einen rührenden Post. Jetzt kam Lily erneut nicht aus dem Schwärmen über ihren Charlie heraus.

Im Interview mit Porter sprach die 33-Jährige nun nicht nur über die neue Staffel von Emily in Paris, sondern gab auch einige Einblicke in ihr Eheleben. Dabei fand sie zahlreiche liebevolle Worte für ihren Gatten. Lily begann zu erzählen, dass der Drehbuchautor ihr Leben zum Besseren verändert habe, nachdem sie ihn getroffen hatte. Aufgrund der Bekanntheit ihres Vaters Phil (71) wuchs die in Guildford geborene Beauty quasi im Rampenlicht auf. Durch Charlie habe sie dann einen neuen Blick auf ihr Leben bekommen. "Als ich meinen jetzigen Mann kennenlernte, ermutigte er mich, darüber nachzudenken, wer ich bin und was ich brauche", erinnerte sich Lily. Das sei für sie ein unglaublich bewegender Moment gewesen.

"Ich lebe so viel von meinem Leben in der Öffentlichkeit, deshalb möchte ich sicherstellen, dass ich ein Gleichgewicht halten kann. Und zwar nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine zukünftige Familie", fuhr sie fort. Dabei helfe Lily besonders ihr Umfeld, das immer für sie da sei und sie unterstütze.

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell, Oktober 2022

Getty Images Lily Collins und ihr Ehemann Charlie McDowell

Getty Images Lily Collins und Charlie McDowell im Dezember 2022

