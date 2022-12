Wegen Justin-Fans: Selena Gomez ist von Bodyshaming genervt

Ist Selena Gomez (30) von ihren Fans genervt? Die Schauspielerin führte von 2010 bis 2018 eine On-off-Beziehung mit Justin Bieber (28). Obwohl die turbulente Zeit mit dem Sänger spätestens seit seiner Hochzeit mit Hailey Bieber (26) vorbei ist, wird der ehemalige Disney-Star noch regelmäßig mit ihm in Verbindung gebracht. Auch jetzt wurde Selena erneut auf ihren Ex angesprochen – und das in Bezug auf ihr damaliges Aussehen.

Die aktuellste Konversation über Selenas Vergangenheit begann mit einem TikTok-Video über ihr Gewicht. In dem Video waren einige Montagen von der Bekanntheit über die Jahre zu sehen. "Der Grund, warum Selena immer dünn war, ist Justin", schrieb die Person zu den Bildern. Dann teilte sie einen Screenshot eines alten Fankommentars, der lautete: "Selena Gomez hat vorhin ein wunderschönes Selfie gepostet. Justin Bieber hat es wirklich vermasselt." Angeblich soll Selena damals damit geantwortet haben: "Er bevorzugt Models. Ich bin einfach zu normal." Die Künstlerin kommentierte das Video mit einem traurigen Emoji.

Einige Fans glauben, dass sie damit zum Ausdruck bringen wollte, dass sie von Justins Vorliebe für dünnere Mädchen genervt sei. "Ihr Gewicht sollte nicht einmal ein Gesprächsthema sein", schrieb ein User. "Vielleicht ist sie verärgert darüber, dass ihr ständig über ihren Körper sprecht, der sich sowieso im Laufe der Jahre verändert hat", fügte ein anderer hinzu.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Oktober 2021

Getty Images Selena Gomez im Oktober 2022

