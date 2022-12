Danniella Westbrook: Liebes-Comeback mit ihrem Knast-Freund?

Wie steht es um Danniella Westbrooks (49) Beziehungsstatus? Die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin hat im August die Trennung von ihrem Liebsten David bekannt gegeben. Ihre Beziehung dürfte ohnehin nicht einfach gewesen sein, denn ihr Partner sitzt seit einiger Zeit im Gefängnis. Schon seit einigen Tagen kursieren aber Spekulationen, dass die britische Schauspielerin und ihr Ex wieder zueinandergefunden haben. Jetzt teilte Danniella einen kurzen Clip im Netz – und damit brachte sie die Gerüchteküche weiter zum Brodeln!

Auf Instagram veröffentlichte Danniella einen Clip, den sie mit dem Song "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey (53) unterlegte: In dem Video ist ein Schnappschuss zu sehen, der sie gemeinsam mit David zeigt. "Ich habe bekommen, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich wünschte nur, er könnte nach Hause kommen", deutete die 49-Jährige ein Liebes-Comeback an und betonte zudem: "Nächstes Jahr um diese Zeit wird er zu Hause sein. Er ist schon viel zu lange weg."

Aber damit noch nicht genug! Zusätzlich teilte Danniella kryptische Zeilen auf der Social-Media-Plattform. "Die Leute denken, wenn ich über das Verhalten von jemandem hinwegsehe, bin ich ein Weichei...", schrieb sie und fügte hinzu: "Das bin ich überhaupt nicht, ich habe nur keine Lust, Energie und Zeit zu verschwenden, um es demjenigen zu sagen."

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Februar 2022

Getty Images Danniella Westbrook im März 2018

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

