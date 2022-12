Geheimer TV-Deal? Steven Gätjen bei Boris Becker im Knast

Boris Becker (55) sitzt seit einigen Monaten in seiner Wahlheimat Großbritannien hinter Gittern! Der deutsche Tennisspieler wurde im April 2022 wegen Insolvenzverschleppung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. In den vergangenen Wochen machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass der dreifache Wimbledon-Sieger schon demnächst nach Deutschland abgeschoben werden könnte. Aber will der Ex-Sportler seine Geschichte rundum seine Inhaftierung etwa fürs Fernsehen festhalten? Der TV-Moderator Steven Gätjen (50) soll Boris jetzt nämlich in England im Knast besucht haben!

Laut einem Bericht von Bild habe Boris in den vergangenen Tagen in der Haftanstalt prominenten Besuch empfangen: Der Joko & Klaas gegen ProSieben-Moderator Steven sei gemeinsam mit einem Verantwortlichen des Senders Sat.1 vor dem Gefängnis gesichtet worden. Angeblich sei sogar schon ein Dreh für ein aufwendiges TV-Projekt rundum Boris im Gange. Offiziell sind aber noch keine Informationen bekannt.

Mit einem solchen TV-Dreh könnte Boris allerdings so richtig abkassieren! Laut dem Bericht erhalte der 55-Jährige für das Interview hinter Gittern nämlich eine Rekordsumme in Höhe von bis zu einer Million Euro. Zusätzlich habe der vierfache Vater wohl vor, ein Buch über die jüngsten Geschehnisse in seinem Leben zu schreiben.

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennisprofi

Getty Images Steven Gätjen bei "The Masked Dancer" im Januar 2022

Getty Images Boris Becker im Februar 2020 in Berlin

