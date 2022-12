"Herzensgut": Verena Kerth macht Marc eine Liebeserklärung

Verena Kerth (41) ist mega verliebt! Die Moderatorin und der Sänger Marc Terenzi (44) waren bereits 22 Jahre befreundet, bevor aus der Freundschaft Liebe wurde. Im August dieses Jahres waren die ersten Gerüchte aufgekommen, welche die Turteltauben kurz darauf mit Kussfotos bestätigten. Seitdem entzücken die beiden ihre Fans immer wieder mit süßen Bildern - zuletzt aus dem Liebesurlaub auf den Malediven. Verena betonte jetzt, was für ein guter Mensch ihr Marc sei.

Die 41-Jährige kam im Interview mit RTL gar nicht mehr aus dem Schwärmen über ihren Liebsten heraus. Obwohl der Ex von Sarah Connor (42) seinen eigenen Aussagen zufolge manchmal anstrengend sein kann, liebt Verena ihn so, wie er ist. "Er ist generell immer gut drauf. Er ist ein herzensguter Mensch", meinte die Ex von Oliver Kahn (53). "Ich liebe ihn wirklich von ganzem Herzen", fügte sie hinzu.

Ob bei den beiden schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Immerhin warfen sich die Münchenerin und der ehemalige Dschungelkönig für die Eröffnung eines Brautmodengeschäfts sogar in bezaubernde Hochzeitsmode. Damit feuerte das Paar die Spekulationen um eine mögliche Trauung ordentlich an.

Kandima Resort Marc Terenzi und Verena Kerth im November 2022 auf den Malediven

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Instagram / marc_terenzi Verena Kerth und Marc Terenzi

