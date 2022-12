Nach Erfolg: Nächste Dokureihe über Bushidos Leben kommt!

Tolle Neuigkeiten für Bushido-Fans! Die Dokumentationen "Bushido - Reset" und auch "Bushidos Wahrheit" waren bereits große Erfolge. Hier sprach der erfolgreiche Rapper ganz offen über sein Leben nach seinem Rückzug aus der organisierten Kriminalität – und natürlich auch über seine Ehe mit Anna-Maria Ferchichi (41) und die acht gemeinsamen Kinder. Wer von diesen Storys nicht genug kriegen kann, darf sich freuen: Schon bald erscheint die nächste Dokureihe über Bushido (44)!

Das berichtet jetzt das Magazin DWDL: Unter dem Titel "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" erscheint ab dem 12. Januar wöchentlich eine neue Doku-Folge zur Primetime auf RTL. In der Reihe wird sich alles um das Leben der Großfamilie in Dubai drehen. Gezeigt werden sollen "Probleme, Herausforderungen, aber auch die vielen schönen Momente eines neuen Lebens ohne Polizeischutz in zunächst ungewohnter Freiheit", heißt es in der Ankündigung.

Ob in dem neuen Format wohl auch Bushido und Anna-Marias zweite Verlobung thematisiert wird? Der Musiker hat beschlossen, dass er die Frau seiner Träume ein zweites Mal heiraten will und hat ihr im November daher wieder einen Antrag gemacht – es gab sogar einen neuen Verlobungsring, der 43.000 Euro gekostet haben soll!

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern

RTL Bushido in seiner Doku-Serie

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido in Wiesbaden im November 2011

