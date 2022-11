Wie romantisch! Bushido will Anna-Maria noch einmal heiraten

Bushido (44) liebt Anna-Maria Ferchichi (41) über alles! Der Rapper und die Brünette lernten sich 2011 kennen und gaben sich ein Jahr später sogar das Jawort. Mittlerweile haben die beiden sieben gemeinsame Kinder und leben in Dubai. Auch wenn es Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung gab, sind sich die zwei ihrer Liebe sicher: Der "Für immer jung"-Interpret führte seine Anna-Maria zu einem Date am Strand aus, für das er alles mit Rosenblättern schmückte und sogar ein leuchtendes Herz im Sand platzierte. Vor dieser romantischen Kulisse ging Bushido auf die Knie und machte seiner Frau erneut einen Antrag – den die Schwester von Sarah Connor überglücklich und überrascht annahm!

