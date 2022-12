Pietro Lombardi: Süße Liebeserklärung an Lauras Babybauch

Pietro Lombardi (30) macht sich große Sorgen! Vor wenigen Tagen war die Verlobte des Sängers ins Krankenhaus gekommen. Bei Laura Maria Rypa (26) ist festgestellt worden, dass sie eine Gebärmutterhalsverkürzung hat. Deswegen musste das Paar mit dem Schlimmsten rechnen – sein ungeborenes Baby zu verlieren. Nun ist die Influencerin aber aus dem Krankenhaus entlassen worden und ihr gehe es den Umständen entsprechend gut. Jetzt machte Pie ihr und dem Kleinen in Mamas Bauch eine süße Liebeserklärung!

Auf Instagram teilte der gebürtige Karlsruher ein Video, in dem er dem Bauch seiner Frau in spe etwas vorsang. "Ich lass dich nicht los, los, los, los, looos...", trällerte er und macht seinem Kind dann eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich so sehr mein Großer und glaube, dein großer Bruder kann es kaum erwarten, dich endlich zu treffen." Gleichzeitig schwärmte der 30-Jährige dem Kleinen von seiner Mama vor. "Weißt du was, mein kleiner Schatz?", fragte er ihn und fügte hinzu: "Deine Mama macht das gerade so toll und du kannst richtig stolz auf sie sein."

Einen Tag zuvor hatte Pietro sich mit äußerst emotionalen Worten an seine Community gewandt: "Meine Aufgabe ist es, für [Laura] da zu sein und das bin ich auch, aber irgendwie ist es dann trotzdem komisch, weil ich eigentlich nichts machen kann." Dem "Cinderella"-Interpreten gehe es nicht gut dabei zuzusehen, wie seine Laura die ganzen Schmerzen allein ertragen muss.

