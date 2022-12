"The Body": Elle MacPherson (58) macht Spitznamen alle Ehre

Elle MacPherson (58) flasht ihre Fans! In den 90er-Jahren wurde die Beauty auf den Laufstegen der Welt bekannt. In der goldenen Ära der Modebranche avancierte sie zum Supermodel und begeisterte Bewunderer auf der ganzen Welt. Aufgrund ihrer fitten Erscheinung wurde ihr schnell der Spitzname "The Body" verliehen – ein Versprechen, dem Elle auch heute noch gerecht wird: Im Netz zeigte sie ihren Followern jetzt, wie gut in Form sie ist.

Auf Instagram teilte Elle nun nämlich ein Video, in dem sie lässig vor einer weißen Außenwand posiert. Mit ihrem Fuß abgestützt, rekelt sich das Model lässig im seichten Sonnenlicht. Ihren Megabody kleidet die 58-Jährige dabei in einen schwarzen Mikro-Bikini und einen grauen Strickpulli. "Was Achtsamkeit betrifft, nehme ich mir mit Atemübungen und Meditation jeden Tag Zeit für meinen Geist und meinen Körper", deutete Elle unter dem Post ihr Beauty-Geheimnis an.

Damit beginne sie schon früh am Tage. "Ich starte morgens damit, etwa 25 Minuten lang zu meditieren – entweder mit Anleitung oder in kompletter Stille", erläuterte Elle ihre Routine. Ihren Fans gefällt das offenbar: Mit zahlreichen Flammen-Emojis feiern sie ihren Star für den Beitrag.

Instagram / doylebramhall2 Elle MacPherson und Doyle Bramhall II

Getty Images Elle Macpherson, Model

Getty Images Elle MacPherson, März 2019

