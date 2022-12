Victoria Beckham wird bei Weihnachtsparty von Kids begleitet

Victoria Beckham (48) kann auch bei öffentlichen Events auf ihre Liebsten zählen. Im Netz gibt die Britin ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Immer wieder erfreut die Frau von David Beckham (47) ihre Abonnenten mit süßen Familienfotos. So postete sie im November beispielsweise einen Schnappschuss von einem Kuchen, den ihre Tochter Harper (11) für ihren Papa gebacken hat. Auch bei Events kann die Mama auf die Unterstützung ihres Nachwuchses bauen: Zur Weihnachtsfeier ihrer Modemarke wurde Victoria nun von drei ihrer Kinder begleitet.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 48-Jährige einige Eindrücke des festlichen Events. In ihrem Flagship-Store in London fand am Dienstag eine große Cocktailparty statt, zu der auch Victorias Nachwuchs eingeladen war. Wie die Marke bekannt gab, war die Außenseite des Ladens dabei mit einer XXL-Schleife verziert, während im Inneren ein fast fünf Meter hoher Weihnachtsbaum alle Blicke auf sich zog. Statt glitzernder Christbaumkugeln war die Tanne mit Vics Beauty-Produkten geschmückt. Auf den Aufnahmen posiert die Designerin lächelnd mit Romeo (20), Cruz (17) und Harper – allein ihr Mann David und ihr Erstgeborener Brooklyn (23)waren nicht vor Ort.

Romeo war zu der Weihnachtsfeier seiner Mutter allerdings nicht allein erschienen. Der Fußballspieler wurde von seiner On-off-Freundin Mia Regan begleitet, die ebenfalls schon mit dem ehemaligen Spice Girls-Mitglied zusammengearbeitet hat. Erst vor wenigen Wochen hatte das Paar sein Liebescomeback öffentlich gemacht.

Victoria Beckham mit ihren Kindern Romeo, Cruz, Harper und Brooklyn

Harper Seven, Romeo, David, Cruz und Victoria Beckham auf der "Save our Squad"-Premiere

Romeo Beckham und Mia Regan

