Reunion bestätigt: Romeo Beckham und Mia zusammen unterwegs

Damit ist das Liebes-Comeback perfekt! Bis zum vergangenen Juli war Romeo Beckham (20) mit Mia Regan zusammen. Doch dann wurde überraschend verkündet, dass die beiden sich getrennt haben – vermutlich, weil ihre Fernbeziehung der Liebe im Wege stand. Nach Geburtstagsglückwünschen des Fußballers an seine Ex wurden dann Gerüchte laut, dass sie wieder zusammen seien. Das bestätigten Romeo und Mia nun endgültig mit einem gemeinsamen Auftritt auf einem Event.

Gemeinsam besuchten die beiden die British Fashion Awards und die anschließende Afterparty. Dabei wirkten Romeo und Mia sehr verliebt: Hand in Hand liefen sie zu der Veranstaltung. Dort posierten die Turteltauben eng beieinander und lächelten glücklich in die Kamera. Zusammen machten der Sohn von David Beckham (47) und das Model eine sehr gute Figur: Romeo glänzte in einem schicken grauen Anzug mit Sneakern, während Mia das weiße Minikleid, das sie bei dem Event trug, gegen einen heißen roten Spitzenfummel für die Party tauschte.

Zuletzt hatten sich die Anzeichen für eine Reunion der beiden immer mehr verdichtet: Romeo hatte nicht nur die Bilder seiner Verflossenen wieder gelikt, sondern auch ein Kussfoto geteilt, auf dem seine Partnerin nicht richtig zu erkennen war. Außerdem feierten sie zusammen Mias 20. Geburtstag und zeigten sich mit Freunden vertraut im Netz.

Getty Images Romeo Beckham bei den British Fashion Awards 2022

TOT / MEGA Romeo Beckham und Mia Regan im Dezember 2022

Getty Images Mia Regan bei den British Fashion Awards 2022

