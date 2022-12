Zweite Schwangerschaft: Das ist für Samira Cilingir anders

Samira Cilingir analysiert ihre Schwangerschaft! Die ehemalige Love Island-Kandidatin und ihr Ehemann Yasin (31) haben bereits einen Sohn namens Malik. Jetzt kann sich die kleine Familie auf ein weiteres Mitglied freuen, denn Samira ist erneut schwanger. In den sozialen Medien spricht sie immer wieder offen und ehrlich über ihren Gemütszustand. Nun verriet Samira: Eine Sache ist anders als in der ersten Schwangerschaft!

In ihrer Story auf Instagram teilte die 31-Jährige jetzt ein Selfie, auf dem sie ihren Pullover hochgezogen hat. Eine Hand hat sie dabei liebevoll auf ihren Babybauch gelegt, der schon sichtlich gewachsen ist. Zu dem Bild schrieb die Beauty, die sich derzeit in der 13. Schwangerschaftswoche befindet: "Der Bauch wächst in der zweiten Schwangerschaft viel, viel schneller."

Wenige Tage zuvor hatte Samira auf Instagram verraten, dass es schon Tage gegeben hätte, an denen sie als Mama sehr verzweifelt gewesen sei. "Er ist halt ein sehr, sehr aktives, wildes Kind, was auch noch nicht durchschläft. Es wird bestimmt auch mal einen Tag geben, wo mir alles zu viel sein wird", gab Samira zu.

Instagram / samira.bne Samira, Yasin Cilingir und ihr Sohn Malik

Instagram / samira.bne Samira Cilingir im November 2021

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir mit ihrem Sohn Malik, November 2022

