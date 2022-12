27. Geburtstag: Hier zeigt Laura Maria Rypa ihren Babybauch

Ein besonderer Tag für Laura Maria Rypa (27)! Die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) erwarten zurzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Laut der Beauty soll ihr Töchterchen Mitte Februar das Licht der Welt erblicken. Doch bevor es so weit ist, präsentiert Laura regelmäßig ihren wachsenden Bauch. Anlässlich ihres 27. Geburtstages teilte sie nun wunderschöne Schnappschüsse: In einem engen Kleid setzte sie ihre Babykugel gekonnt in Szene!

Auf Instagram postete die Freundin des DSDS-Jurors zwei Fotos, auf denen sie mit einem Blumenstrauß neben silberfarbenen Ballons steht. In einem engen grauen Kleid betonte die werdende Mama ihre Rundungen. "Happy Birthday an mich #27yearsold", betitelte sie den Beitrag. Viele Freunde und Fans beglückwünschten die Blondine in den Kommentaren. Ihr Liebster Pietro hinterließ ein rotes Herz unter dem Foto. "Du bist so schön", schwärmte ein Follower. Eine weitere Person schrieb: "Genieße den Tag mit deinen Liebsten!"

Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft präsentiert Laura immer wieder stolz ihren Körper. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte sie Bilder eines Babybauch-Shootings, bei dem die 27-Jährige ihren Bauch in einem märchenhaften cremefarbenen Kleid wunderbar zur Geltung brachte.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

