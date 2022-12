Laura Maria Rypa präsentiert voller Stolz ihren Babybauch

Der Babybauch wächst. Laura Maria Rypa (26) hatte im Juli dieses Jahres verkündet, dass sie mit Pietro Lombardi (30) zusammen ist. Knapp einen Monat später machte sie publik, dass die von dem Sänger schwanger ist. Einen weiteren Monat später veranstalteten die beiden eine Babyparty, bei der sie bekannt gaben, dass sie einen Jungen erwarten. Das ist mittlerweile drei Monate her – zu diesem Zeitpunkt war die Babykugel von Laura schon deutlich zu sehen. Der Bauch ist inzwischen wieder deutlich gewachsen, das zeigte sie jetzt auch stolz.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Laura am Freitag Bilder von einem Babybauch-Shooting. Auf den Fotos zeigt sie sich eher knapp bekleidet in einem einzigartigen Kleid. Das Kleidungsstück besteht aus einem cremefarbenen gerafften croped Oberteil, welches ihren Bauch wunderbar zu Geltung bringt. Ihre Babykugel wird von einer Lage Tüll umschmeichelt. Auch an ihren Armen trägt sie leichte Tüllärmel, die ihre Schultern unbedeckt lassen. Liebevoll hat sie ihre Hände um den Bauch gelegt und schenkt der Ferne einen zufriedenen Blick. Auf dem zweiten Bild lässt sie ihren Verlobungsring blicken, der das Outfit noch mal vollends abrundet.

Bereits zweieinhalb Monate nach der Bekanntgabe der Beziehung von Laura und Pietro machte der DSDS-Gewinner der Influencerin einen Antrag. Sie sagte selbstverständlich Ja. Wann die Hochzeit stattfinden wird – ob vor oder nach der Geburt des Sohnes – ist bis jetzt noch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/lauramaria.rpa/ Laura Maria Rypa im November 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de