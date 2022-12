"Bachelor in Paradise": Jana und Umut reden über Nachwuchs

Umut Tekin (25) und Jana-Maria Herz (30) scheinen sich ihrer Sache sicher zu sein! Die beiden nehmen aktuell an der Show Bachelor in Paradise teil, in der sie sich schon von Beginn an gut verstanden. Von Folge zu Folge kamen sich die beiden immer näher und sind nun ein Pärchen. Meistens scherzen die zwei viel miteinander, doch die Turteltauben machen sich auch ernsthafte Gedanken über ihre Zukunft. Wie steht es um gemeinsamen Nachwuchs?

Für Jana-Maria scheint das bereits beschlossene Sache zu sein: "Wir ziehen zusammen. Wir machen Kinder und wir heiraten. Für immer und ewig." Umut schien nichts dagegen zu haben und erwiderte: "Also ich wünsche mir auf jeden Fall Nachwuchs." Und nicht nur ein Kind, sondern zwei oder drei. "Aber zuvor stehe das nächste Projekt an, wie die 30-Jährige erklärte: "Aber jetzt erst mal zusammenziehen."

Die anderen Bewohner sehen das Ganze eher skeptisch. Vor allem Michelle Gwozdz (28) scheint von der Beziehung alles andere als überzeugt zu sein: "Jana-Maria will ihn nicht, er will sie nicht. Man kann die beiden nicht ernst nehmen, aber die spielen das Spiel so lange weiter bis zum Ende."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

RTL Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

RTL / René Lohse Mimi Gwozdz, Kandidatin bei "Bachelor in Paradise"

