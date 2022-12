Darum brachte Tory Lanez fünfjährigen Sohn mit zum Gericht

Was hat sich Tory Lanez nur dabei gedacht? Vor wenigen Tagen startete der Prozess gegen den Rapper in Los Angeles. Dem Musiker wird vorgeworfen, bei einer Party im Jahr 2020 auf Megan Thee Stallion geschossen zu haben. Alleine wollte sich der Musiker offenbar aber nicht dem Richter und der Jury stellen – der "Say It"-Interpret tauchte in Begleitung seines Sohnes auf und geriet damit in die Kritik. Vor Gericht erklärte Tory, warum er den Fünfjährigen mitgenommen hatte.

Als der 30-Jährige am Dienstag zu seinem Prozess erschienen war, hampelte er mit seinem Sohn auf dem Rücken vor dem Gerichtsgebäude herum. Das schien nicht nur der Fragen bei der Öffentlichkeit, sondern auch bei den Richtern hervorzurufen. Wie TMZ berichtete, musste er sich dann vor Gericht erklären. Der gebürtige Kanadier sagte aus, dass er seinen Nachwuchs zur Unterstützung mitgebracht habe. Trotz seiner Erklärung sorgte die Anwesenheit von Torys Sohn dennoch weiterhin für Kopfschütteln – schließlich wurden in dem Prozess Inhalte thematisiert, die man Kindern nicht zumuten müsse.

Megan tätigte unter anderem ihre Aussage und beschrieb vor Gericht den tragischen Vorfall von 2020. Sie gab zudem schockierende Äußerungen von sich: Die 27-Jährige sagte unter anderem aus, dass sie lieber tot sei, als sich mit dem Prozess auseinandersetzen zu müssen.

Backgrid Tory Lanez kommt mit Sohn beim Gericht an, Dezember 2022

Splash News Tory Lanez mit seinem Sohn

Splash News Megan Thee Stallion erscheint vor Gericht

